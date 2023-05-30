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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал заявление по поводу трагедии, произошедшей сегодня, 30 мая, на небольшом стадионе в регионе. По его словам, число пострадавших увеличилось до 15.

«Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча.

По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители.

На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование», — написал Голубев в своём телеграм-канале.