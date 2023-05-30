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Тарханов: со сборной России хотят играть, но сейчас проводить летний сбор не имеет смысла

Тарханов: со сборной России хотят играть, но сейчас проводить летний сбор не имеет смысла
Александр Тарханов
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Футбольный эксперт Александр Тарханов считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Сейчас для сборной России нет смысла проводить летний сбор. Тяжёлый сезон, отдых не такой большой. Смысла нет. Думаю, что со сборной хотят играть, но сейчас это правда не имеет смысла — футболистам надо восстановиться к новому сезону РПЛ», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

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