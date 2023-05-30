«Порывом ветра снесло трибуны». Судья матча школьных команд рассказал о трагедии в Ростове

Главный судья матча детских команд в Ростове-на-Дону Константин Семенцов рассказал о произошедшей трагедии.

«Порывом ветра матч был остановлен. Спрятались на трибуны, порывом ветра снесло трибуны. Был обычный детский турнир, матч за третье место. Буквально часа за полтора испортилась погода, ничего не предвещало ливня», — приводит слова Семенцова телеграм-канал Don Mash.

Отмечается, что в Ростове четвёртый день с тех пор, как объявлено штормовое предупреждение.