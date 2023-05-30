«Строят на честном слове». Родственник пострадавшего — об обрушении трибуны в Ростове

Родственник одного из пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выразил возмущение после трагедии.

«Строят на честном слове, лишь бы бабок поднять. А безопасность...» — сказал очевидец происшествия.

В данный момент известно о 15 пострадавших, среди которых пять взрослых и 10 детей. Одна женщина погибла.

В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.

Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.