Кечинов: печально, что у сборной России нет соперников. Собираться просто так нет смысла

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Сборной надо собираться в любом случае. Другое дело, что надо это делать тогда, когда есть какие-то игры. Просто так собираться, чтобы провести несколько тренировок, не имеет смысла. Смысл в том, что есть какая-то игра, а к ней идёт несколько дней подготовка. Но просто так собираться смысла нет.

Что касается отсутствия соперников, то очень печально, что не с кем играть. Наша сборная должна существовать. Рано или поздно мы будем выступать на международных соревнованиях. Нужно искать соперников. Всё равно найдутся какие-то варианты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.