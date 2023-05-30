Кечинов: печально, что у сборной России нет соперников. Собираться просто так нет смысла

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.
«Сборной надо собираться в любом случае. Другое дело, что надо это делать тогда, когда есть какие-то игры. Просто так собираться, чтобы провести несколько тренировок, не имеет смысла. Смысл в том, что есть какая-то игра, а к ней идёт несколько дней подготовка. Но просто так собираться смысла нет.
Что касается отсутствия соперников, то очень печально, что не с кем играть. Наша сборная должна существовать. Рано или поздно мы будем выступать на международных соревнованиях. Нужно искать соперников. Всё равно найдутся какие-то варианты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 мая 2023
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