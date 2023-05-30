Министр спорта Ростовской области: определять виновных не входит в мою компетенцию

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян прокомментировал новость об обрушении трибуны на стадионе в Ростове-на-Дону.
«Переносная трибуна не предусматривает закрепление. Сейчас все разберутся. Вы видели — стоит большое количество правоохранителей. Если кто-то виновен в том, что что-то неправильно сделали, закрепили или установили трибуны, обязательно будет привлечение к ответственности.
Кто принимал решение о проведении соревнования? Не хочу сейчас определять виновных, это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с утверждённым календарным планом на весь год. Организаторы турнира — областная федерация футбола совместно с центром подготовки сборных команд Ростовской области», — сказал Аракелян в интервью телеграм-каналу Don Mash.
- 30 мая 2023
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