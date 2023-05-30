Het Parool: Промеса обвинили в причастности к контрабанде кокаина массой 1370 кг
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Нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу предъявлено официальное обвинение в контрабанде кокаина. Об этом сообщает Het Parool.
Прокуратура Нидерландов хочет привлечь футболиста к ответственности за причастность к ввозу двух партий наркотиков. Сообщается, что одна партия весит около 650 кг, а другая — почти 720 кг. Запрещённые вещества были перехвачены в порту Антверпена в январе 2020 года. Полиция прослушивала телефон игрока. Информация правоохранительных органов использовалась также в деле о нанесении Промесом ножевого ранения двоюродному брату.
Роберт Малевич отказался комментировать новое судебное преследование, сказав, что даст объяснения во время слушаний, которые пройдут на следующей неделе.
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