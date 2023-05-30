Погибшая на стадионе в Ростове-на-Дону оказалась мамой одного из участников турнира

Женщина, погибшая при обрушении трибуны на стадионе в Ростове-на-Дону, оказалась мамой одного из участников. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Батайчанка Людмила Алиева приехала поболеть за сына. Вместе с остальными она села на ту самую трибуну. Когда конструкция обрушилась, Людмила сильно ударилась головой, ей раздробило грудь. Приехавшие на место медики не смогли её спасти.

Следственный комитет завёл уголовное дело за выполнение работ, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к смерти.

Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.