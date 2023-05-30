Количество пострадавших после ЧП в Ростове-на-Дону увеличилось до 21

Увеличилось число пострадавших после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону.
Пострадал 21 человек. Медицинскую помощь оказывают 15 детям и пяти взрослым. Мама одного из футболистов погибла. Четверо детей, пострадавших при падении с трибуны на гребном канале, в тяжёлом состоянии. Одного сейчас реанимируют — у него пробита голова. Всего в больницу привезли 15 мальчиков с закрытыми травмами головы. Там же находятся двое взрослых, их только повели на обследование.
В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.
Следственный комитет завёл уголовное дело за выполнение работ, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к смерти.
Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.
- 30 мая 2023
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