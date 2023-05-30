Андрей Федун — о Юрии Гаврилове: будем надеяться, что всё будет хорошо
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Бывший член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун отреагировал на новость о том, что в реанимацию попал бывший игрок красно-белых Юрий Гаврилов.
«Будем надеяться, что всё будет хорошо. Дай бог ему здоровья. Юрий Васильевич — легенда «Спартака», он очень хороший человек. Медицина в Москве при Сергее Семёновиче Собянине находится на высоком уровне, думаю, всё у Гаврилова будет хорошо», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».
Напомним, Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов.
Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.
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