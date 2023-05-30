«Зенит» готов продать защитника Чистякова в «Локомотив» за € 5 млн

Санкт-петербургский «Зенит» готов продать защитника Дмитрия Чистякова за € 5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Возможность приобретения Чистякова рассматривает московский «Локомотив», о чём ранее сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Чистяков присоединился к «Зениту» в 2020 году. Ранее игрок выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в € 2,5 млн.

«Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, досрочно обеспечив чемпионский титул. «Локомотив» находится на девятом месте.