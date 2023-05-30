Артём Самсонов и Александр Рязанцев продлили контракт с «Торпедо» на один год

Защитник Артём Самсонов и полузащитник Александр Рязанцев продлили контракт с московским «Торпедо». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Новые соглашения будут рассчитаны до конца сезона-2023/2024.

Артём Самсонов присоединился к команде в 2018 году. 34-летний защитник сыграл за клуб 28 матчей с начала сезона.

Рязанцев выступает за «Торпедо» с 2019 года. В нынешнем сезоне 36-летний игрок принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 29 матчах. В заключительном матче чемпионата России команда сыграет с московским «Локомотивом». Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.