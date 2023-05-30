Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 26

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал новое сообщение по поводу трагедии, произошедшей сегодня, 30 мая, на небольшом стадионе в регионе. По его словам, число пострадавших увеличилось до 26.

«Приехал в 20-ю горбольницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей — всего 13 ребят, здесь же находятся ещё двое взрослых. Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — написал Голубев в своём телеграм-канале.

Напомним, в момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Один человек погиб.