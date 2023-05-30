«Сочи» продлил контракт с Заболотным, Бурмистровым и Маргасовым
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Вратарь Николай Заболотный, полузащитник Никита Бурмистров и защитник Тимофей Маргасов продлили контракт с «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Клуб пожелал игрокам новых побед и игр без травм.
Заболотный и Бурмистров выступают за «Сочи» с 2018 года. В нынешнем сезоне 33-летний вратарь принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах, а Бурмистров — в 24. Маргасов присоединился к «барсам» в 2020 году. С начала сезона Тимофей принял участие в 31 игре.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 29 матчах. В заключительном, 30-м туре чемпионата России команда сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом».
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