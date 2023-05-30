Гранат: отмена июньских сборов национальной команды России — единственно верное решение

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Отмена июньских сборов национальной команды России — правильное решение. Сезон был долгим: у ребят не было бы времени отдохнуть, потому что пришлось бы готовиться к следующему. И это единственно верное решение, так как у сборной России не было соперника.

РФС не может найти соперника для сборной: со спортивной точки зрения это неприятные новости. И зрители не посмотрят футбол, и у футболистов будет меньше международного опыта и матчей», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.