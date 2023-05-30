Непомнящий объяснил, почему считает логичным решение не собирать игроков сборной в июне

Российский футбольный тренер и функционер Валерий Непомнящий считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Не думаю, что отмена летнего сбора имеет хоть какое-то значение для сборной России. Отменить сбор без игр — вполне логичное решение. Нет смысла тренироваться, когда нет игр. Межсезонье очень короткое, у игроков нет времени восстановиться и отдохнуть. А если проводить сбор без игр, то это ещё одна психологическая нагрузка. Не думаю, что это какая-то потеря. Очевидно, что достойного соперника не нашли. Пытались, но не нашли», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.