Ловчев: отмена сборов — понятное решение, но почему России не нашли соперника?

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что сборная России не будет проводить тренировочные сборы в июне.

«Для меня это понятное решение. Сейчас не 70-е годы, когда мы к ЧМ готовились полгода — я вспоминаю, уехал со сборной на сборы 19 января, а в чемпионате за «Спартак», «Киев» и «Тбилиси» играли полуосновные составы, а мы играли сначала в Европе, потом где-то в Америке.

Сейчас на товарищеские игры отпускают, по-моему, за три дня. Более того — нет соперника, и логичны вопросы клубов — зачем игроков отпускать, если играть не с кем? Разговор о дополнительной проверке Карпиным мне не видится правильным — проверены, по-моему, все, кто собой что-то представляет. Есть ещё россияне, конечно, но вот Малком предпочёл сборную Бразилии.

Тут вопрос в другом: почему ни с кем не договорились играть? Потому что ощущение, что у России есть сборная, пропадать не должно. Да, нас пытаются изолировать всюду, но не надо с этим соглашаться, и на сентябрь нужен кровь из носу соперник», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.