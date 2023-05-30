Динияр Билялетдинов: у «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы

Бывший российский полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил трансферную политику «Спартака».

«Работа «Спартака» на трансферном рынке приносит мало плодов. Нельзя гордиться одним Промесом. Да, дважды с ним угадали, но с остальными легионерами не всё так гладко. Даже если взять тех, кто пришёл этой зимой, — разве кто-то из них усилил команду? Ну и за последние несколько сезонов было много неудачных сделок: Тиль, Педро Роша.

У «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы. Летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нужны усиления», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в турнирной таблице расположился на третьей строчке, имея в активе 54 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.