Динияр Билялетдинов: у «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы

Бывший российский полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил трансферную политику «Спартака».
«Работа «Спартака» на трансферном рынке приносит мало плодов. Нельзя гордиться одним Промесом. Да, дважды с ним угадали, но с остальными легионерами не всё так гладко. Даже если взять тех, кто пришёл этой зимой, — разве кто-то из них усилил команду? Ну и за последние несколько сезонов было много неудачных сделок: Тиль, Педро Роша.
У «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы. Летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нужны усиления», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в турнирной таблице расположился на третьей строчке, имея в активе 54 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.
- 30 мая 2023
-
22:26
-
22:21
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:22
-
21:15
-
20:57
-
20:55
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:29
-
20:15
-
20:01
-
19:48
-
19:40
-
19:38
-
19:27
-
19:16
-
18:58
-
18:53
-
18:42
-
18:37
-
18:30
-
18:28
-
18:15
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:50