Скончался первый директор высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин
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Ушёл из жизни бывший директор высшей школы тренеров Вячеслав Варюшин. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.
«От себя лично и от ветеранов отечественного футбола выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Викторовича. Он стоял у истоков Высшей школы тренеров, был её многолетним директором. Под его руководством в ВШТ учились Эдуард Малофеев, Павел Садырин, Олег Романцев, Юрий Сёмин и другие известные тренеры», — сказал Мирзоян «Матч ТВ».
Высшая школа тренеров по футболу открылась в 1976 году. Варюшин руководил школой в качестве директора 26 лет. Он также являлся многолетним руководителем и преподавателем Академии тренерского мастерства.
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