Скончался первый директор высшей школы тренеров по футболу Вячеслав Варюшин

Ушёл из жизни бывший директор высшей школы тренеров Вячеслав Варюшин. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

«От себя лично и от ветеранов отечественного футбола выражаю соболезнования родным и близким Вячеслава Викторовича. Он стоял у истоков Высшей школы тренеров, был её многолетним директором. Под его руководством в ВШТ учились Эдуард Малофеев, Павел Садырин, Олег Романцев, Юрий Сёмин и другие известные тренеры», — сказал Мирзоян «Матч ТВ».

Высшая школа тренеров по футболу открылась в 1976 году. Варюшин руководил школой в качестве директора 26 лет. Он также являлся многолетним руководителем и преподавателем Академии тренерского мастерства.