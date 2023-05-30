Магуайр, Кукурелья, Хаверц и Обамеянг — в сборной худших игроков АПЛ по версии ESPN
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и игроки «Челси» Марк Кукурелья, Кай Хаверц и Пьер-Эмерик Обамеянг попали в сборную худших игроков АПЛ по версии ESPN.
Полная сборная выглядит так:
Вратарь: Иллан Меслье («Лидс»);
Защитники: Клеман Лангле («Тоттенхэм»), Лянцо Войнович («Саутгемптон»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Марк Кукурелья («Челси»);
Полузащитники: Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джонджо Шелви («Ноттингем Форест»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»);
Нападающие: Ришарлисон де Андраде («Тоттенхэм»), Кай Хаверц («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»).
Напомним, в сезоне-2022/2023 АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли чемпионат Англии третий раз подряд и пятый раз за последние шесть лет.
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