Три футболиста «Манчестер Сити» — в сборной лучших игроков АПЛ по версии ESPN

Три футболиста «Манчестер Сити» – Рубен Диаш, Родриго Эрнандес и Эрлинг Холанд – попали в сборную лучших игроков АПЛ по версии ESPN.
Отметим, что в списке не оказалось лучшего ассистента АПЛ этого сезона, игрока «горожан» Кевина Де Брёйне.
В список из 11 лучших игроков сезона попали:
Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Напомним, в сезоне-2022/2023 АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли чемпионат Англии третий раз подряд и пятый раз за последние шесть лет.
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