Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три футболиста «Манчестер Сити» — в сборной лучших игроков АПЛ по версии ESPN

Три футболиста «Манчестер Сити» — в сборной лучших игроков АПЛ по версии ESPN
Эрлинг Холанд
Аудио-версия:
Комментарии

Три футболиста «Манчестер Сити» – Рубен Диаш, Родриго Эрнандес и Эрлинг Холанд – попали в сборную лучших игроков АПЛ по версии ESPN.

Отметим, что в списке не оказалось лучшего ассистента АПЛ этого сезона, игрока «горожан» Кевина Де Брёйне.

В список из 11 лучших игроков сезона попали:

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Напомним, в сезоне-2022/2023 АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли чемпионат Англии третий раз подряд и пятый раз за последние шесть лет.

Материалы по теме
Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?
Рейтинг
Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023