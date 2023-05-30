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США разгромили Новую Зеландию и вышли в четвертьфинал молодёжного ЧМ

США разгромили Новую Зеландию и вышли в четвертьфинал молодёжного ЧМ
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Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные США и Новой Зеландии. Игра проходила на стадионе «Мальвинас Аргентинас». Американцы одержали победу с разгромным счётом 4:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

На 14-й минуте Оуэн Волфф вывел США вперёд. На 61-й минуте Кейд Кауэлл удвоил преимущество команды. На 75-й минуте Джастин Че довёл счёт до разгромного, на 85-й минуте Рокас Пукштас забил четвёртый гол.

Соперник американцев в четвертьфинале определится в матче Гамбия — Уругвай. В других матчах 1/8 финала Узбекистан встретится с Израилем, Бразилия — с Тунисом, Колумбия — со Словакией, Англия — с Италией, Эквадор — с Южной Кореей, а хозяйка турнира Аргентина — с Нигерией.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/8 финала
30 мая 2023, вторник. 20:30 МСК
США U20
Окончен
4 : 0
Новая Зеландия U20
1:0 Волфф – 14'   2:0 Кауэлл – 61'   3:0 Че – 75'   4:0 Пукштас – 82'
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