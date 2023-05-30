Шелия: лучший вратарь сезона в РПЛ — Игорь Акинфеев

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия назвал лучшим вратарём РПЛ в сезоне-2022/2023 капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Лучший вратарь сезона в РПЛ – это Игорь Акинфеев. Он проводит очень хороший сезон. У него три предголевые передачи, как и у меня, и одна голевая. Мне тоже нужно отдать одну голевую, чтобы быть с ним наравне. Нужно будет, конечно, постараться. Я думаю, Лантратов проводит отличный сезон. Особенно в «Локомотиве». И отмечу Помазуна. Несмотря на место, которое занимает «Урал», у него очень хороший, стабильный сезон. Я старался смотреть каждый матч, и мне нравилось, как он себя проявляет. Хорошая, уверенная игра.

Мне кажется, Акинфеев горит ещё, ему хочется играть. Сложно столько лет быть одним из лучших и затем взять и просто уйти. Поэтому он играет. Он – один из лучших и по сей день, заканчивает каждый сезон на топовых позициях», — приводит слова Шелии Metaratings.