Шелия: кажется, что Сергей Ташуев не из тех, кто может «напихать», но это ложное мнение

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал об особенностях работы главного тренера команды Сергея Ташуева.

«Ташуев может «напихать». Такое бывает и в перерыве, и на тренировках, и на теории. Но он старается этого не делать. Смотрите, мы кардинально поменяли отношение к выходу из обороны, развитию атаки. Это было требование Ташуева. Он говорил: «Не бейте мяч вперёд! Я хочу, чтобы вы играли в футбол, хочу, чтобы вы обыгрывали, отдавали короткие передачи. Не хочу эти длинные переводы, не хочу игру за спину. Хочу играть в футбол красиво!»

Как раз на этом фоне он «пихал» футболистам, хотел, чтобы они перестроились, начали играть в его футбол. Не сказать, что мы играем сейчас, как «Манчестер Сити» или «Барселона» в лучшие свои годы, но всё же мы постепенно перестраиваемся. На вид кажется, что Сергей Абуезидович не из тех, кто может «напихать», но это ложное мнение. Он это делает, хотя и не хочет. Это две разные вещи. Бывают ситуации, когда нужно «напихать», чтобы получилось, чтобы люди привыкли к другим требованиям, а затем уже от привычки это перенесут на игру. В этом ничего нет плохого», — приводит слова Шелии «Metaratings».