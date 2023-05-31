На Кубке БРИКС опровергли, что Россия просила закрыть трибуны из-за возможных протестов
Поделиться
Один из организаторов Кубка БРИКС Деванир Кавальканте опроверг информацию о просьбе России закрыть проход на трибуны из-за возможных протестов.
«Нет, такой просьбы не было. Наоборот, русские попросили, чтобы была поддержка. Мы сами, организаторы, посчитали, что нужно контролировать, понимать и прочувствовать происходящее. Решение было принято нами», — приводит слова Деванира Кавальканте Globo.
Организаторы объяснили, что решили закрыть трибуны, потому что не успели договориться с местными властями по вопросам выдачи билетов, пропускного режима и обеспечения безопасности.
Сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС, обыграв в группе В «Фламенго» (2:0) и «Насьональ» (7:0). «Зенит» набрал в группе А три очка после двух туров.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
01:28
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:15
-
00:11
-
00:06
- 30 мая 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:35
-
23:29
-
23:20
-
22:48
-
22:44
-
22:33
-
22:26
-
22:21
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:22
-
21:15
-
20:57
-
20:55
-
20:39
-
20:38
-
20:35
-
20:29
-
20:15
-
20:01
Партнерский контент