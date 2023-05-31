На Кубке БРИКС опровергли, что Россия просила закрыть трибуны из-за возможных протестов

Один из организаторов Кубка БРИКС Деванир Кавальканте опроверг информацию о просьбе России закрыть проход на трибуны из-за возможных протестов.

«Нет, такой просьбы не было. Наоборот, русские попросили, чтобы была поддержка. Мы сами, организаторы, посчитали, что нужно контролировать, понимать и прочувствовать происходящее. Решение было принято нами», — приводит слова Деванира Кавальканте Globo.

Организаторы объяснили, что решили закрыть трибуны, потому что не успели договориться с местными властями по вопросам выдачи билетов, пропускного режима и обеспечения безопасности.

Сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС, обыграв в группе В «Фламенго» (2:0) и «Насьональ» (7:0). «Зенит» набрал в группе А три очка после двух туров.