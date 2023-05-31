Сенников: в следующем сезоне «Локомотив» способен побороться за самые высокие места

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил выступление команды в весенней части сезона-2022/2023 РПЛ.

«Радует, что «Локомотив» стабильно провёл всю весеннюю часть. Была хорошая селекция. Железнодорожники хорошо готовы физически и тактически. Отсюда и результаты. Видно, что у команды есть характер. И вдевятером ребята играли, и в последнем матче переломили ситуацию, когда проигрывали. То есть футболисты не сдавались ни в какой ситуации. Это очень хорошо.

В следующем сезоне должна быть стабильность, такая же, как в весенней части. Плюс нужно укрепить линию обороны – приобрести центрального защитника. А в целом всё неплохо укомплектовано. Если никто не уйдёт и не будет травм, то «Локомотив» способен побороться за самые высокие места и медали», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».