Андрей Лунин планирует покинуть «Реал»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует покинуть клуб. Об этом сообщает Marca.

Голкипер хочет получать достаточно игрового времени, что вряд ли произойдёт в его нынешнем клубе. Он провёл несколько матчей за «Реал» в нынешнем сезоне, но, как только основной вратарь Тибо Куртуа восстановился от травмы, Лунин вернулся на скамейку запасных. В семи играх Ла Лиги текущего сезона Лунин пропустил семь голов. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до 2024 года, но это не является препятствием для ухода игрока.

Лунин отражает пенальти от Негредо:

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Сообщается, что «сливочные» планируют найти Лунину замену. Основной кандидат — вратарь «Хетафе» Давид Сория. Он является основным голкипером клуба и вышел в составе «Хетафе» во всех 37 матчах чемпионата Испании нынешнего сезона.