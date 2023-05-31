Капитан «Фламенго» U17 — о матче с Россией: мы бегали как проклятые, но без результата
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Капитан бразильской команды «Фламенго» U17 Рауль Бриту рассказал об эмоциях после игры в рамках Кубка БРИКС с юношеской сборной России U17 (0:2).
«Игра была для нас очень трудной. Они намного крупнее нас, у них лучше телосложение. Мы бегали как проклятые, но без результата», — приводит слова Бернарду Globo.
Напомним, россияне обыграли во 2-м туре «Насьональ» со счётом 7:0. Победа стала для команды второй подряд. В другом матче дня «Коринтианс» победил «Фламенго». Таким образом, после двух туров и российская команда, и «Коринтианс» набрали по шесть очков.
В заключительном матче группового раунда сборная России сыграет с «Коринтиансом», игра состоится в среду, 31 мая, на поле академии «Палмейрас», начало — в 21:15 по московскому времени.
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