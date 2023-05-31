Моуринью: рассказал правду о будущем в «Роме» своим игрокам, но это останется между нами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в команде.
«Я не разговаривал ни с одним другим клубом. Никаких переговоров нет. Я сказал правду о будущем своей команде, но это останется между нами. Игроки знают, что я буду делать», — приводит слова Моуринью Goal.
Ранее сообщалось, что официальное решение тренера будет известно после финала Лиги Европы, в котором «Рома» сыграет с «Севильей».
60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. Итальянский клуб располагается на шестом месте Серии А с 60 очками. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.
В заключительном туре чемпионата Италии «Рома» встретится со «Специей». Матч состоится 4 июня в Риме на стадионе «Олимпико».
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
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