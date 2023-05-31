Неймар отверг предложение на € 400 млн из Саудовской Аравии, его интересуют «МЮ» и «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение.

Как сообщает Footmercato, ближневосточный клуб сделал бразильцу предложение на сумму € 400 млн, но игрок ответил отказом.

Неймара интересуют только два клуба: его нынешний и «Манчестер Юнайтед». В случае с манкунианцами, о переговорах с которыми сообщалось ранее, возможность заключения сделки будет зависеть от того, приобретут ли английскую команду инвесторы из Катара.

Отмечается, что «ПСЖ» готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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