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Израиль победил Узбекистан в 1/8 финала чемпионата мира U20

Израиль победил Узбекистан в 1/8 финала чемпионата мира U20
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В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в аргентинском городе Мендоса прошёл матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу, в котором Узбекистан проиграл Израилю со счётом 0:1. Единственный мяч на 90+7-й минуте забил Анан Халаили.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/8 финала
31 мая 2023, среда. 00:00 МСК
Узбекистан U20
Окончен
0 : 1
Израиль U20
0:1 Халаили – 90+7'

В четвертьфинале израильтяне сыграют с победителем матча Бразилия – Тунис, который пройдёт 31 мая и начнётся в 20:30 по московскому времени.

В то же время начнётся другая встреча 1/8 финала Колумбия – Словакия. В полночь по московскому времени 1 июня стартуют игры Аргентина – Нигерия и Англия – Италия. Позднее также пройдут матчи Гамбия – Уругвай и Эквадор – Южная Корея.

Ранее первым четвертьфиналистом ЧМ U20 стали США, разгромившие Новую Зеландию со счётом 4:0.

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