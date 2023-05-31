Израиль победил Узбекистан в 1/8 финала чемпионата мира U20

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в аргентинском городе Мендоса прошёл матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу, в котором Узбекистан проиграл Израилю со счётом 0:1. Единственный мяч на 90+7-й минуте забил Анан Халаили.

В четвертьфинале израильтяне сыграют с победителем матча Бразилия – Тунис, который пройдёт 31 мая и начнётся в 20:30 по московскому времени.

В то же время начнётся другая встреча 1/8 финала Колумбия – Словакия. В полночь по московскому времени 1 июня стартуют игры Аргентина – Нигерия и Англия – Италия. Позднее также пройдут матчи Гамбия – Уругвай и Эквадор – Южная Корея.

Ранее первым четвертьфиналистом ЧМ U20 стали США, разгромившие Новую Зеландию со счётом 4:0.