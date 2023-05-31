Израиль победил Узбекистан в 1/8 финала чемпионата мира U20
Поделиться
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в аргентинском городе Мендоса прошёл матч 1/8 финала молодёжного чемпионата мира по футболу, в котором Узбекистан проиграл Израилю со счётом 0:1. Единственный мяч на 90+7-й минуте забил Анан Халаили.
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/8 финала
31 мая 2023, среда. 00:00 МСК
Узбекистан U20
Окончен
0 : 1
Израиль U20
0:1 Халаили – 90+7'
В четвертьфинале израильтяне сыграют с победителем матча Бразилия – Тунис, который пройдёт 31 мая и начнётся в 20:30 по московскому времени.
В то же время начнётся другая встреча 1/8 финала Колумбия – Словакия. В полночь по московскому времени 1 июня стартуют игры Аргентина – Нигерия и Англия – Италия. Позднее также пройдут матчи Гамбия – Уругвай и Эквадор – Южная Корея.
Ранее первым четвертьфиналистом ЧМ U20 стали США, разгромившие Новую Зеландию со счётом 4:0.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
02:58
-
02:57
-
02:48
-
02:28
-
02:16
-
02:08
-
01:59
-
01:38
-
01:28
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:15
-
00:11
-
00:06
- 30 мая 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:35
-
23:29
-
23:20
-
22:48
-
22:44
-
22:33
-
22:26
-
22:21
-
22:02
-
21:48
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:22
-
21:15
Партнерский контент