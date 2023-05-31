Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Асенсио согласовал условия контракта с «Астон Виллой»

Асенсио согласовал условия контракта с «Астон Виллой»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио стал на шаг ближе к переходу в «Астон Виллу», сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По его сведениям, футболист согласовал с английским клубом контракт с зарплатой в € 8 млн. Испанец достанется бирмингемцам бесплатно, так как его соглашение с мадридским клубом истекает по завершении сезона.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Всего в составе мадридцев он завоевал 16 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов. До сих пор Асенсио выступал только за испанские команды. «Астон Вилла» заняла седьмое место в чемпионате Англии и сыграет в следующем сезоне в Лиге конференций.

Выберите лучшего игрока сезона АПЛ
Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?
Рейтинг
Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023