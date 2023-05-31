Асенсио согласовал условия контракта с «Астон Виллой»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио стал на шаг ближе к переходу в «Астон Виллу», сообщает журналист Николо Скира в Twitter. По его сведениям, футболист согласовал с английским клубом контракт с зарплатой в € 8 млн. Испанец достанется бирмингемцам бесплатно, так как его соглашение с мадридским клубом истекает по завершении сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Всего в составе мадридцев он завоевал 16 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов. До сих пор Асенсио выступал только за испанские команды. «Астон Вилла» заняла седьмое место в чемпионате Англии и сыграет в следующем сезоне в Лиге конференций.
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