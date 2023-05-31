В Бразилии выдан ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
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Бразильский суд выдал ордер на арест полузащитника американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты за неуплату алиментов бывшей жене
Как сообщает GZH, Коста будет задержан полицией сразу по возвращении в Бразилию. Адвокат футболиста намерен обжаловать данное решение суда.
Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус». В нынешнем сезоне он провёл за «Лос-Анджелес Гэлакси» 4 матча и не отметился результативными действиями.
«Лос-Анджелес Гэлакси» в текущем сезоне МЛС занимает 14-е место в Западной конференции. Команда набрала меньше всех очков среди всех команд МЛС — 9.
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