Владелец «Наполи» оценил шансы Луиса Энрике возглавить команду

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, может ли испанский специалист Луис Энрике возглавить неаполитанцев.

«Луис Энрике — отличный тренер, он очень хорошо работал в «Барселоне». Но он думает о Премьер-лиге. Мы можем сказать ему, что в Англии еда не такая, как Неаполе, и что, открыв утром окно, можно увидеть туман, а не залив! Но это болтовня. АПЛ более привлекательный чемпионат.

У нас в списке около 10 тренеров, которые играют по схеме 4-3-3», — приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport со ссылкой на эфир Rai.

Ранее появилась информация, что экс-тренер «Барселоны» может сменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды по окончании чемпионского сезона.

Последним местом работы Луиса Энрике была сборная Испании.

Гуляния фанатов после чемпионства «Наполи»: