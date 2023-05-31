Владелец «Наполи» оценил шансы Луиса Энрике возглавить команду

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, может ли испанский специалист Луис Энрике возглавить неаполитанцев.
«Луис Энрике — отличный тренер, он очень хорошо работал в «Барселоне». Но он думает о Премьер-лиге. Мы можем сказать ему, что в Англии еда не такая, как Неаполе, и что, открыв утром окно, можно увидеть туман, а не залив! Но это болтовня. АПЛ более привлекательный чемпионат.
У нас в списке около 10 тренеров, которые играют по схеме 4-3-3», — приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport со ссылкой на эфир Rai.
Ранее появилась информация, что экс-тренер «Барселоны» может сменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды по окончании чемпионского сезона.
Последним местом работы Луиса Энрике была сборная Испании.
Гуляния фанатов после чемпионства «Наполи»:
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