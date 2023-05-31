«Тоттенхэм» активирует опцию выкупа Кулушевски у «Ювентуса» за € 35 млн без попадания в ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса», выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», Деян Кулушевски может остаться в лондонском клубе.
Как сообщает Football Italia, «Тоттенхэм» намерен активировать опцию покупки футболиста у «Ювентуса». Сумма выкупа контракта шведа составляет € 35 млн. Сам игрок сомневается в продолжении карьеры в лондонском клубе.
23-летний Кулушевски выступает за «Тоттенхэм» с января 2022 года, и этим летом арендное соглашение с «Ювентусом» подходит к концу. Ранее появлялась информация, что лондонцы выкупят игрока, если обеспечат себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако «Тоттенхэм» завершил сезон на восьмой строчке и не вышел в еврокубки. Английская команда набрала 60 очков, сыграв 38 матчей.
В текущем сезоне Кулушевски сыграл 37 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.
Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти:
- 31 мая 2023
-
04:32
-
04:14
-
03:46
-
03:28
-
03:17
-
02:58
-
02:57
-
02:48
-
02:28
-
02:16
-
02:08
-
01:59
-
01:38
-
01:28
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:15
-
00:11
-
00:06
- 30 мая 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:46
-
23:44
-
23:35
-
23:29
-
23:20
-
22:48
-
22:44
-
22:33
-
22:26
-
22:21
-
22:02
-
21:48
-
21:39