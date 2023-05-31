«Тоттенхэм» активирует опцию выкупа Кулушевски у «Ювентуса» за € 35 млн без попадания в ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса», выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», Деян Кулушевски может остаться в лондонском клубе.

Как сообщает Football Italia, «Тоттенхэм» намерен активировать опцию покупки футболиста у «Ювентуса». Сумма выкупа контракта шведа составляет € 35 млн. Сам игрок сомневается в продолжении карьеры в лондонском клубе.

23-летний Кулушевски выступает за «Тоттенхэм» с января 2022 года, и этим летом арендное соглашение с «Ювентусом» подходит к концу. Ранее появлялась информация, что лондонцы выкупят игрока, если обеспечат себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако «Тоттенхэм» завершил сезон на восьмой строчке и не вышел в еврокубки. Английская команда набрала 60 очков, сыграв 38 матчей.

В текущем сезоне Кулушевски сыграл 37 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти: