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«Бенфика» намерена подписать Анхеля Ди Марию свободным агентом — Фабрицио Романо

«Бенфика» намерена подписать Анхеля Ди Марию свободным агентом — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лиссабонский клуб хочет попробовать вернуть аргентинца в команду. Переговоры ещё не начались, но в ближайшие недели будет предпринята попытка, чтобы заинтересовать футболиста.

Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ди Мария перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Он провёл 24 матча в Серии А, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре Ди Мария выступал в составе сборной Аргентины и в финале турнира забил гол в ворота сборной Франции (3:3, 4:2 пен.).

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