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Чистяков может уйти из «Зенита», Гаврилов попал в реанимацию. Главное к утру

Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков может перейти в столичный «Локомотив», легенда «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию, российский теннисист Даниил Медведев неожиданно уступил в первом круге «Ролан Гаррос». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» готов продать защитника Чистякова в «Локомотив» за € 5 млн.

2. Юрий Гаврилов попал в больницу в тяжёлом состоянии, он в неврологической реанимации.

3. Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос».

4. Азаренко проиграла Андрееску в стартовом матче на «Ролан Гаррос».

5. «Ростов-Дон» сравнял счёт в финальной серии ЧР по гандболу с ЦСКА.

6. Карим Бензема близок к уходу из «Реала» — AS.

7. Эрика Андреева не сумела выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Эмме Наварро.

8. Месси нервничает из-за отсутствия предложения от «Барсы» и не может определиться с будущим.

9. Медведев: неделю буду думать об этом матче, но пока не вижу, где допустил ошибки.

10. Сергей Фёдоров рассказал о составе тренерского штаба ЦСКА в новом сезоне КХЛ.