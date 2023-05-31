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Иван Ракитич: «Севилья» должна привезти домой кубок Лиги Европы

Иван Ракитич: «Севилья» должна привезти домой кубок Лиги Европы
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Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался в преддверии финала Лиги Европы с «Ромой».

«Тренер с самого начала чётко дал понять, чего он хочет. Завтра это не изменится. Мы должны быть собой. Когда говорят, что никто так не любит этот турнир, как мы, это не потому, что какая-то светлая голова в клубном офисе это сказала. Мы действительно так думаем. Мы должны провести идеальный матч, выиграть кубок и привезти его домой», – приводит слова Ракитича пресс-служба УЕФА.

Финальный матч второго по значимости еврокубка пройдёт сегодня, 31 мая, и начнётся в 22:00 мск. «Севилья» является самой титулованной командой турнира, выиграв его шесть раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Испанская команда ни разу не проигрывала в финалах Лиги Европы.

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