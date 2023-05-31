Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Севильи» Мендилибар назвал «Рому» самым сложным соперником

Главный тренер «Севильи» Мендилибар назвал «Рому» самым сложным соперником
Комментарии

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы с «Ромой».

«Ошибки — то, за что расплачиваешься в таких матчах. Так что суть в том, чтобы совершать как можно меньше ошибок. Мы выбили большие команды, но впереди нас ждёт самый сложный соперник. Победит тот, кто сделает меньше ошибок. «Рома» — очень сильна в обороне. Не думаю, что им нужно много моментов, чтобы забить и победить. Им комфортно, если нужно защищаться близко к своим воротам, но комфортно и тогда, когда надо выдвигаться выше и прессинговать. Они никогда не нервничают, они всегда спокойны. И нам тоже нужно играть с таким же спокойствием», – приводит слова Мендилибара пресс-служба УЕФА.

Материалы по теме
«Севилья» — «Рома». Моуринью оставит римлян без подарка
«Севилья» — «Рома». Моуринью оставит римлян без подарка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023