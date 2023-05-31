Главный тренер «Севильи» Мендилибар назвал «Рому» самым сложным соперником

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы с «Ромой».

«Ошибки — то, за что расплачиваешься в таких матчах. Так что суть в том, чтобы совершать как можно меньше ошибок. Мы выбили большие команды, но впереди нас ждёт самый сложный соперник. Победит тот, кто сделает меньше ошибок. «Рома» — очень сильна в обороне. Не думаю, что им нужно много моментов, чтобы забить и победить. Им комфортно, если нужно защищаться близко к своим воротам, но комфортно и тогда, когда надо выдвигаться выше и прессинговать. Они никогда не нервничают, они всегда спокойны. И нам тоже нужно играть с таким же спокойствием», – приводит слова Мендилибара пресс-служба УЕФА.