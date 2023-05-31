Глава «Балтики» — о волонтёрстве в Азии: поменял отношение к ценностям, принятым у нас

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о волонтёрской деятельности в Азии.

«Где-то полгода я занимался волонтёрской деятельностью в Азии. Посетил несколько стран, работал с детьми в приютах, школах. Например, в Камбодже жил в детском приюте в джунглях, учил детей английскому, помогал в других вопросах образования. Потом то же самое в Малайзии, Лаосе, Вьетнаме.

Зачем мне это? Сначала я учился. Потом, ещё будучи студентом, пошёл работать. Много времени проводил в офисе, не поднимая головы. Потом ушёл из «Зенита» и понял, что нужна перезагрузка. Хотелось посмотреть жизнь и познакомиться с ней ближе. Это колоссальный опыт. И он очень поменял моё отношение к ценностям, принятым у нас в обществе. Понял, что не все из них важны.

Когда ты долго общаешься с простыми людьми, видишь, с какими сложностями они сталкиваются каждый день, то понимаешь: все наши бытовые проблемы, которым мы уделяем столько внимания – ерунда. Нам говорят про важность вещей, услуг… А потом я вижу маленьких детей, у которых нет ничего, нет родителей. У них одна игрушка на 30 человек, и всё. Со временем ты понимаешь, что больше всего они ценят не вещи, а эмоции, отношение, человеческое тепло. Им просто нужна любовь и поддержка. Ты начинаешь, например, играть с ними в футбол, проявляешь какое-то внимание и чувствуешь, насколько они тебе благодарны за это, насколько тянутся. А ты ведь ничего не делаешь – просто играешь с ними в мяч.

Ты покупаешь им за один доллар мешок леденцов на заправке в Камбодже, приносишь и понимаешь – для них даже эта мелочь огромное событие. Они смотрят на тебя огромные глазами, искренне благодарят. Хотя у нас бы посмотрели как на сумасшедшего», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.