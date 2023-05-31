«Севилья» — «Рома»: во сколько матч финала Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

В решающем матче Лиги Европы сезона-2022/2023 встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале «Севилья» по сумме двух матчей прошла итальянский «Ювентус» — 3:2. «Рома» обыграла немецкий «Байер» — 1:0.
Испанский клуб является лидером по количеству побед в Лиге Европы — шесть (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). «Севилья» ни разу не проигрывала в финале. «Рома» добиралась до решающего матча Кубка УЕФА в 1991 году, но уступила «Интеру» (1:2). В прошлом сезоне итальянский клуб стал победителем Лиги конференций.
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