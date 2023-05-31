«Ювентус» лидирует в борьбе за Милинковича-Савича. Сумма сделки может составить € 30 млн

«Ювентус» лидирует в борьбе с «Миланом» за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, информирует Il Messaggero.

Согласно сведениям источника, римский клуб хочет выручить за одного из своих лидеров € 40 млн, но готов снизить ценник до € 30 млн, ведь контракт Милинковича-Савича истекает через год, и тогда серб сможет уйти бесплатно.

«Ювентус» готов платить 28-летнему хавбеку «Лацио» € 6 млн в год.

В прошлом году Милинкович-Савич уже был выставлен на продажу, но в римском клубе хотели получить за игрока сумму, близкую к £ 100 млн. Ни один клуб не решился вступать в переговоры о трансфере полузащитника за такую сумму. Действующий контракт «Лацио» с Милинковичем-Савичем истекает летом 2024 года, и теперь покупатели могут значительно сбить цену на игрока уже ближайшим летом.