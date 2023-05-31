Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 32 человек

Увеличилось число пострадавших после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону. По данным телеграм-канал Don Mash, в результате чрезвычайного происшествия пострадали 32 человека.

Ранее сообщалось, что большинство пострадавших — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых из детей.

Напомним, в момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.

Следственный комитет завёл уголовное дело за выполнение работ, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к смерти. Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. На место происшествия оперативно прибыли спасательные группы. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди, грозы и порывистый ветер.