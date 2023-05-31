Глава «Балтики»: вопрос, за кого болеть в Калининграде, не должен даже возникать

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о планах популяризации бренда клуба в Калининграде.

«Мы хотим, чтобы «Балтика», логотип клуба, сопровождали людей везде — в аэропорту, в общественном транспорте, во время отдыха на побережье и так далее. У людей должно быть осознание, что у них есть свой клуб, который регулярно развивается и достигает успехов. Вопрос, за кого болеть, не должен даже возникать. Ни за «Зенит», ни за «Спартак» – только «Балтика»! Нужно отметить, что городские и областные власти всегда идут нам навстречу, помогают по разным проектам, в том числе визуализации бренда в городе.

Важна работа с разной аудиторией, но особенно, если мы говорим про перспективу – с детьми. Мы активно ведём работу в этом направлении и в прошлом году, например, всем первоклассникам города подарили набор юного балтийца — тетрадка, ручка, линейка с нашим логотипом, плюс билеты на матч. У ребёнка первый день в школе будет ассоциироваться с «Балтикой», а после он придёт на матч с родителями. Кто-то из ребят попросит сводить его и на следующую игру, потом ещё, затем пригласит друзей и так далее.

Мы используем различные, включая наиболее актуальные, цифровые, методы взаимодействия с аудиторией, ищем любую возможность приблизить «Балтику» к людям.

Чувствуется, что «Балтика» очень важна для жителей региона. Нужно слышать, с каким восхищением болельщики рассказывают про игру команды в середине 90-х, про тот выход в Премьер-Лигу, про 20 тысяч болельщиков на стадионе. Про эмоции, которые переполняли регион в то время. Это действительно было историческое событие для области. Мы стараемся поддерживать связь с тем временем, для нас важно помнить историю клуба, если учесть, насколько важна была та победа для калининградской самоидентификации. Здорово, что спустя 25 лет клубу удалось вернуться в элиту», — сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.