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«Помню, что мы просто летим». Подросток рассказал, как спасся от падения трибуны в Ростове

«Помню, что мы просто летим». Подросток рассказал, как спасся от падения трибуны в Ростове
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Юный футболист из Ростова-на-Дону объяснил, как ему удалось спастись при падении трибуны на гребном канале. Нападающий ростовской команды Глеб рассказал, что успел спрыгнуть с летящей трибуны — это и спасло его от последствий.

«Тут поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло. Очень страшно было», — приводит слова Глеба «Комсомольская правда — Ростов».

Ранее сообщалось, что большинство пострадавших — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых из детей.

Напомним, в момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.

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