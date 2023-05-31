«Помню, что мы просто летим». Подросток рассказал, как спасся от падения трибуны в Ростове

Юный футболист из Ростова-на-Дону объяснил, как ему удалось спастись при падении трибуны на гребном канале. Нападающий ростовской команды Глеб рассказал, что успел спрыгнуть с летящей трибуны — это и спасло его от последствий.

«Тут поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло. Очень страшно было», — приводит слова Глеба «Комсомольская правда — Ростов».

Ранее сообщалось, что большинство пострадавших — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых из детей.

Напомним, в момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.