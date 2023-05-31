Нойер, Мане, Азмун и Шик — в сборной худших игроков Бундеслиги по версии ESPN

Два игрока «Баварии» Мануэль Нойер и Садио Мане и нападающие «Байера» Сердар Азмун и Патрик Шик попали в сборную худших игроков чемпионата Германии по версии ESPN.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария» Мюнхен);

Защитники: Джонджо Кенни («Герта» Берлин), Макото Хасебе («Айнтрахт» Франкфурт), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («РБ Лейпциг»);

Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» Мёнхенгладбах), Райан Гравенберх («Бавария» Мюнхен);

Нападающие: Садио Мане («Бавария» Мюнхен), Сердар Азмун («Байер» Леверкузен), Патрик Шик («Байер» Леверкузен), Алассан Плеа («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Германии одержала мюнхенская «Бавария».