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Беллингем, Киммих, Гнабри и Коло Муани в сборной лучших игроков Бундеслиги по версии ESPN

Беллингем, Киммих, Гнабри и Коло Муани в сборной лучших игроков Бундеслиги по версии ESPN
Джуд Беллингем
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Два игрока «Баварии» Йозуа Киммих и Серж Гнабри, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, а также нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани попали в сборную лучших игроков чемпионата Германии по версии ESPN.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Фредерик Рённов («Унион» Берлин);

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер» Леверкузен), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Мусса Диаби («Байер» Леверкузен), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих («Бавария» Мюнхен), Серж Гнабри («Бавария» Мюнхен);

Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт).

Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Германии одержала мюнхенская «Бавария».

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