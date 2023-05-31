Защитник «Спартака» Дуарте сравнил РПЛ и чемпионат Парагвая

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте сравнил Российскую Премьер-Лигу и чемпионат Парагвая.
«Отличается ли РПЛ от чемпионата Парагвая? Да, прилично. В первую очередь поля: в Парагвае они быстрее в плане движения мяча. Соответственно, и футбол другой. В России более силовой с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», — приводит слова Дуарте «Известия».
Алексис Дуарте пополнил состав «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл семь матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. «Спартак» (54) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России перед заключительным туром.
- 31 мая 2023
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