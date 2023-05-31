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Ханданович, Куадрадо, Погба и Паредес — в сборной худших игроков Серии А по версии ESPN

Ханданович, Куадрадо, Погба и Паредес — в сборной худших игроков Серии А по версии ESPN
Поль Погба
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Три игрока «Ювентуса» Хуан Куадрадо, Поль Погба и Леандро Паредес, а также голкипер «Интера» Самир Ханданович попали в сборную худших игроков чемпионата Италии по версии ESPN.

Полная сборная выглядит так:

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Мараш Кумбула («Рома»), Милан Шкриньяр («Интер»), Рикардо Родригес («Торино»);

Полузащитники: Поль Погба («Ювентус»), Леандро Паредес («Ювентус»);

Нападающие: Флорьян Товен («Удинезе»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Дивок Ориги («Милан»), Дуван Сапата («Аталанта»).

Напомним, в сезоне-2022/2023 победу в чемпионате Италии одержал «Наполи». Туринский «Ювентус» из-за снятия очков не квалифицировался в Лигу чемпионов сезона-2023/2024.

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