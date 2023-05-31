Алексис Дуарте: с родными легко решились на переезд в Россию, давления не испытывал

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, как решился на переезд в Россию.
«Боялся ли приезжать в чемпионат России, откуда многие уезжали? Нет, не боялся. Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что всё в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу — никакого давления не испытывал.
Подписывал ли обязательство не покидать «Спартак»? Эта тема вообще не поднималась. Даже с агентом перед подписанием договора. Я себя чувствую вполне комфортно, чтобы думать о таких вещах.
Что в России поразило больше всего? Зима и холодная погода. Ну и сама Москва — это потрясающий город! Он очень-очень сильно отличается от Асунсьона. Просто небо и земля», — приводит слова Дуарте «Известия».
- 31 мая 2023
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